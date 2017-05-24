«Медовый рябинник»: удивляемся и запасаемся
В Перми открылась популярная у горожан сельхозярмарка "Медовый рябинник". Помимо пермских производителей свою продукцию с полей, огородов, грядок и пасек на этот раз привезли гости из Мордовии, Удмуртии, Башкирии, Татарстана и Кирова.
Рассаду томатов садить пока можно разве что в теплицы. На улице замерзнет. А вот для капусты самое время. Причем посадить ее нужно на этой неделе, чтобы выросла вовремя. Вариантов белокочанной множество. Весить такая будет от 2 до 10 кг, в зависимости от сорта.
По соседству многолетние цветы - лилии, розы, хризантемы, ирисы и однолетники. Они станут прекрасным украшением дома и участка.
Малина, жимолость, черная и красная смородина, ежевика, груша, вишня. Саженцы привезли из Оханского питомника. Конечно, продавцы рекомендуют ягоды и плодовые садить осенью, но если уж очень хочется, то можно и сейчас. Чтобы было чем удивить соседей, в качестве экзотики можно приобрести фиолетовую малину, выведенную шотландским селекционером.
Свою продукцию здесь представляют и пасечники. Этот липовый мед привезли из Башкирии. Вся продукция натуральная, уверяют продавцы, и тут же поясняют, чем отличается подделка.
Алексей Колосов: "В это время все меда закристаллизованные. Если мед закристаллизован, то он не может быть подделан. Если мед подделка, то он не кристаллизуется".
Здесь же продают садовый инвентарь, который поможет в уходе за растениями - секаторы, лопаты, грабли. И все то, что поможет сохранить посадкам целыми.
Одно из ноу-хау в борьбе с вредителями - кротоотпугиватель, который работает на солнечной батарее. Его достаточно вставить в почву, он создает колебания, что отпугивает вредителей.
Посетить сельскохозяйственную ярмарку "Медовый рябинник" на Ласьвинской 18 можно будет до 28 мая.
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