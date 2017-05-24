Закрытие ледового сезона будет красочным

Разрисовать лед Дворца спорта «Орленок» приглашают всех желающих. Таким образом во дворце планируют закрыть ледовый сезон. Лед на арене будет растоплен перед переходом на летний период работы. Перед отключением морозильников горожан приглашают на праздник, в ходе которого можно будет разрисовать лед гуашью или оставить на нем свой автограф. Также на празднике для самых маленьких посетителей будут работать аниматоры. Горожане смогут сфотографироваться на память или потанцевать на льду без коньков. Выход на лед будет бесплатным. Пермяков ждут на ледовой арене 25 мая с 19.00 до 21.00 в теплой обуви и ни в коем случае не в коньках. Краски и кисти нужно принести с собой.