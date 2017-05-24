Пермские «звездочки» разгромили столичный ЦСКА
В дерби лидеров "Звезда-2005" оказалась сильнее. Центральный матч шестого тура Чемпионата России состоялся на домашнем для столичного ЦСКА стадионе Янтарь. Единственный гол в ворота пермячек зашёл после пенальти. Ответные удары в сетку звёздочки выполнили с игры. Галай, Акимова, Апанащенко и Пантюхина довели счёт до разгромного 4:1! От первой строчки турнирной таблицы пермячек отделяют 4 очка. В следующем матче 2 июня "Звезда" дома примет "Уфу". Начало в 18:00. Вход бесплатный.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Учения: Остановлен разлив 600 кубометров нефти
В Пермском крае проходит Единый день приема предпринимателей
В Лысьве сотрудник Росгвардии поймал гаражного вора
Владимир Спиваков: «Мы знаем, что нас здесь ждут»
Регион потратит 11 миллиардов на дороги
В Перми завершился отопительный сезон
Дмитрий Самойлов отчитался перед депутатами о работе за 2016 год
Тройное ДТП стало причиной многокилометровой пробки
Подозреваемый в домогательствах к школьнице болен психическим расстройством
На пермских пляжах взяли пробы воды и песка
Добавить комментарий: