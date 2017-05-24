Пермские «звездочки» разгромили столичный ЦСКА

В дерби лидеров "Звезда-2005" оказалась сильнее. Центральный матч шестого тура Чемпионата России состоялся на домашнем для столичного ЦСКА стадионе Янтарь. Единственный гол в ворота пермячек зашёл после пенальти. Ответные удары в сетку звёздочки выполнили с игры. Галай, Акимова, Апанащенко и Пантюхина довели счёт до разгромного 4:1! От первой строчки турнирной таблицы пермячек отделяют 4 очка. В следующем матче 2 июня "Звезда" дома примет "Уфу". Начало в 18:00. Вход бесплатный.