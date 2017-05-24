Учения: Остановлен разлив 600 кубометров нефти
Крупный разлив нефти ликвидировали в Красновишерском районе. Гигантский резервуар потерял герметичность и началось заражение почвы. Такова, к счастью, была легенда учений. Как они прошли?
Действовать надо быстро - задача Сергея и его коллег не дать разлиться нефти из резервуара. Вот тут-то и пригождаются умение работать в любых условиях, когда происходит нештатная ситуация.
Сергей Бессонов, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Учения у нас проходят и зимой, и летом, и на воде, и на суше. Главное не пугаться и держать себя в руках!".
Место учений - нефтегазосборный пункт двенадцатого цеха по добыче нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Перми». По легенде сегодня всё произошло на суше, основной объект - этот гигантский резервуар, потерявший герметичность.
Александр Митряшкин, начальник участка добычи нефти и газа №1 ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Произошла трещина, в результате чего произошёл разлив нефтесодержащей жидкости объёмом шестьсот кубов".
Ликвидацией аварии занимаются сами нефтяники, которые входят во внештатные аварийно-спасательные формирования, имеющиеся в каждом цехе. Для этого они проходят специальную подготовку и уже на подобных учениях оттачивают приобретённые навыки.
Алексей Ямалтдинов, заместитель начальника ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Это должны быть физически здоровые люди, они проходят медкомиссию, по которой и определяется их профпригодность к выполнению таких работ, связанных с возможными авариями".
В аварийно-спасательное формирование входит 10 процентов цехового персонала. На вооружении - различное оборудование: от совковых лопат до специальных осветительных приборов, на случай, если придётся работать в темноте.
Когда завершается установка боновых заграждений, разворачивают специальные ёмкости, в которые производится откачка нефтесодержащей жидкости.
Экологическая безопасность у пермских нефтяников - одно из приоритетных направлений, и такие проверки боеготовности - одна из составляющих. Сегодня, по оценке специалистов, всё прошло успешно - разлив остановили, потратив на это времени даже меньше, чем предусмотрено нормативом.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае проходит Единый день приема предпринимателей
В Лысьве сотрудник Росгвардии поймал гаражного вора
Владимир Спиваков: «Мы знаем, что нас здесь ждут»
Регион потратит 11 миллиардов на дороги
В Перми завершился отопительный сезон
Дмитрий Самойлов отчитался перед депутатами о работе за 2016 год
Тройное ДТП стало причиной многокилометровой пробки
Подозреваемый в домогательствах к школьнице болен психическим расстройством
На пермских пляжах взяли пробы воды и песка
Велопробег «Пермское кольцо» перенесли
Добавить комментарий: