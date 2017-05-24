Учения: Остановлен разлив 600 кубометров нефти

Крупный разлив нефти ликвидировали в Красновишерском районе. Гигантский резервуар потерял герметичность и началось заражение почвы. Такова, к счастью, была легенда учений. Как они прошли?

Действовать надо быстро - задача Сергея и его коллег не дать разлиться нефти из резервуара. Вот тут-то и пригождаются умение работать в любых условиях, когда происходит нештатная ситуация.

Сергей Бессонов, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Учения у нас проходят и зимой, и летом, и на воде, и на суше. Главное не пугаться и держать себя в руках!".

Место учений - нефтегазосборный пункт двенадцатого цеха по добыче нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Перми». По легенде сегодня всё произошло на суше, основной объект - этот гигантский резервуар, потерявший герметичность.

Александр Митряшкин, начальник участка добычи нефти и газа №1 ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Произошла трещина, в результате чего произошёл разлив нефтесодержащей жидкости объёмом шестьсот кубов".

Ликвидацией аварии занимаются сами нефтяники, которые входят во внештатные аварийно-спасательные формирования, имеющиеся в каждом цехе. Для этого они проходят специальную подготовку и уже на подобных учениях оттачивают приобретённые навыки.

Алексей Ямалтдинов, заместитель начальника ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Это должны быть физически здоровые люди, они проходят медкомиссию, по которой и определяется их профпригодность к выполнению таких работ, связанных с возможными авариями".

В аварийно-спасательное формирование входит 10 процентов цехового персонала. На вооружении - различное оборудование: от совковых лопат до специальных осветительных приборов, на случай, если придётся работать в темноте.

Когда завершается установка боновых заграждений, разворачивают специальные ёмкости, в которые производится откачка нефтесодержащей жидкости.

Экологическая безопасность у пермских нефтяников - одно из приоритетных направлений, и такие проверки боеготовности - одна из составляющих. Сегодня, по оценке специалистов, всё прошло успешно - разлив остановили, потратив на это времени даже меньше, чем предусмотрено нормативом.