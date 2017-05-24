В Пермском крае проходит Единый день приема предпринимателей

Задать волнующие вопросы и тут же получить на них ответ бизнесмены смогут во время Единого дня приема предпринимателя. 24 мая свои двери откроют 18 краевых министерств, а так же агентство по занятости, ветинспекция, служба по тарифам. В событии будут участвовать и органы власти в 48 муниципалитетах.

Прием предпринимателей пройдет 24 мая с 10 до 20 часов по предварительной записи или в порядке живой очереди в администрациях муниципальных районов, городских округов и сельских поселений. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие представление интересов субъектов малого и среднего бизнеса.

Создать живой диалог, а не общаться языком правовых актов - пожалуй, главная цель единого дня приема предпринимателей.

Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае: "Задача государства не только выслушать, но сегодня задача заключается в том, чтобы принимать меры по устранению тех или иных проблем".

Единый день предпринимателя, проводимый по инициативе краевых властей, поможет решить сразу несколько задач.

Алексей Чибисов, министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "Мы заинтересованы, чтобы предпринимательство было эффективным в Пермском крае, с тем, чтобы в Пермском крае было выгодно заниматься бизнесом легально и, чтобы при легальном занятии бизнесом у предпринимателя росли доходы".

Итоги обсудят на Форуме «Дни пермского бизнеса» 25 мая. Для участия в нем необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.