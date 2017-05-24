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В Лысьве сотрудник Росгвардии поймал гаражного вора

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вор

Возвращался домой со службы - задержал преступника. В Лысьве сотрудник Росгвардии поймал гаражного вора. Поздним вечером младший сержант полиции Егор Чугайнов на улице Ленина заметил двух подозрительных граждан, которые несли мешки, спортивные сумки полные вещей. Полицейский остановил подозрительных граждан и потребовал объяснить, что они делают. Мужчины бросили сумки и побежали в разные стороны.  Егор последовал за одним из предполагаемых преступников, скрутил беглеца и сдал в полицию. Позже задержанный признался, что причастен к совершению краж из гаражей в одном из микрорайонов Лысьвы. Задержанный доставлен в отделение полиции. 

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 24.05.2017 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

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