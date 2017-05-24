← Владимир Спиваков: «Мы знаем, что нас здесь ждут»
В Пермском крае проходит Единый день приема предпринимателей →
В Лысьве сотрудник Росгвардии поймал гаражного вора
Возвращался домой со службы - задержал преступника. В Лысьве сотрудник Росгвардии поймал гаражного вора. Поздним вечером младший сержант полиции Егор Чугайнов на улице Ленина заметил двух подозрительных граждан, которые несли мешки, спортивные сумки полные вещей. Полицейский остановил подозрительных граждан и потребовал объяснить, что они делают. Мужчины бросили сумки и побежали в разные стороны. Егор последовал за одним из предполагаемых преступников, скрутил беглеца и сдал в полицию. Позже задержанный признался, что причастен к совершению краж из гаражей в одном из микрорайонов Лысьвы. Задержанный доставлен в отделение полиции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Владимир Спиваков: «Мы знаем, что нас здесь ждут»
Регион потратит 11 миллиардов на дороги
В Перми завершился отопительный сезон
Дмитрий Самойлов отчитался перед депутатами о работе за 2016 год
Тройное ДТП стало причиной многокилометровой пробки
Подозреваемый в домогательствах к школьнице болен психическим расстройством
На пермских пляжах взяли пробы воды и песка
Велопробег «Пермское кольцо» перенесли
Чем пахнут и как поют пермские заводы?
ЕГЭ под прицелом IP-камер
Добавить комментарий: