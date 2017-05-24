Владимир Спиваков: «Мы знаем, что нас здесь ждут»
В Перми в Большом зале Пермской краевой филармонии стартовал восьмой Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».
В первый день фестиваля состоялся концерт национального симфонического оркестра России, дирижировал которым его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Спиваков. Солировала на концерте Клара Джуми Кан из Германии.
Владимир Спиваков, народный артист СССР: "Мы знаем, что нас здесь ждут. Думаю, для артистов самое главное это ощущение того, что люди ждут встречи. И мы соответственно тоже ждем этой встречи, потому что мы знаем, что здесь исключительно благодарная публика, настоящие ценители музыки классической. И соответственно мы готовимся к этому фестивалю".
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