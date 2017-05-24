Регион потратит 11 миллиардов на дороги

В Прикамье начал работать сайт «Управляем вместе». Как заявлено, сюда на ремонт региональных дорог может пожаловаться любой житель. Чиновники обязаны предоставить ответ в течение 7 дней. Где и как уже меняют асфальт?

Если температура асфальта ниже девяноста пяти градусов - это брак. Но здесь на одной из самых загруженных артерий города - Шоссе космонавтов на пересечении с Плеханова - всё по ГОСТу.

Особых проблем автомобилисты не испытывают, дорожная техника работает ночью, несколько минут ожидания и можно снова ехать.

Асфальт кипит, как и работа. По словам тех, кто здесь трудится - погодные условия идеальные. +7 градусов, ясно.

Ход работ на шоссе Космонавтов и на магистрали Старцева-Чкалова проверили глава региона Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. С представителями городской власти, подрядчиками глава региона провел совещание и распорядился жестко контролировать эффективность расходования денег и качество дорожных работ.

Максим Решетнков, и. о. губернатора Пермского края: "Я правильно понимаю, что вот ту работу, которую мы вели там февраль-март-апрель, с тем чтобы войти правильно в сезон - она сейчас даёт плоды? Вот, собственно говоря, так рано вы никогда в сезон не входили или нет? Или мы что-то еще не сделали?".

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми: "Абсолютно верно. То есть, когда мы вовремя получаем деньги - мы вовремя отыгрываем и мы вовремя сдаём объекты. Сезон у нас короткий. Вот все объекты, которые мы отыграли сейчас - мы их закончим до 1 сентября - крайний срок".

В этом году будет отремонтировано, в том числе капитально, порядка 200 км региональных дорог и 300 км местных. Всего более 300 дорожных объектов. На эти цели из краевого дорожного фонда пойдут рекордные 11 млрд рублей. Из них более 4 млрд рублей достанутся городам.

Александр Кошеваров, председатель правления компании Start City Group: "У нас несколько объектов на территории нашего города, в том числе есть и краевые дороги, но в городе мы сейчас осваиваем несколько участков - это Дзержинский район, улица шоссе Космонавтов, улица Пушкина, Спешилова".

По сути год дорожного ремонта продолжается, и на этот раз не только в краевой столице, но и в небольших городах и поселках Прикамья.