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В Перми завершился отопительный сезон
В Перми объявлено о завершении отопительного сезона. С 23 мая теплоснабжающим организациям предписано приступить к остановке работы оборудования. Соответствующее распоряжение глава Перми подписал накануне. Этой весной в мэрии вовремя приняли решение о продлении отопительного сезона в связи с заморозками. Во многих других городах России власти поторопились отключить тепло до похолодания, пришлось экстренно вновь запускать котельные. А это время и дополнительные затраты.
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