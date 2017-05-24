Дмитрий Самойлов отчитался перед депутатами о работе за 2016 год

Обновленные улица Макаренко и площадь Восстания, реконструированная набережная - главные строительные объекты прошлого года. О них глава Перми Дмитрий Самойлов в первую очередь рассказывает в своем отчете. Компания Александра Кошеварова в этих работах принимала непосредственное участие.

Александр Кашеваров, председатель правления компании Start City Group: " Всегда приятно понимать, что в родном любимом городе, появляются новые объекты, новые проспекты, новые набережные".

2016-й в пермских новостях чаще всего так и назывался - год дорожного ремонта.

Последнее исследование агентства «Свои», в котором респондентами стали 700 пермяков, показало, что более половины из них по важности на первое место ставят ремонт и строительство новых детских садов. И эти настроения в городской политике нельзя не учитывать.

В 2016 году администрация города приобрела 2 новых здания детских садов, началось строительство и реконструкция еще трех. Впервые за несколько десятков лет введена в строй новая школа - «Мастерград». Еще один приоритет, по словам Дмитрия Самойлова - программа расселения из аварийного жилья.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Мы расселяем в среднем 20 тысяч кв. м. аварийного жилья в год. Сегодня нам нужно расселять по 40-50 тысяч аварийного жилья в год. Выход на двукратное увеличение объемов расселения, является вызовом номер один для нашего города".

В целом же депутаты положительно оценили работу администрации за год. Объективно большинство показателей выполнено полностью.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Когда мы объединим все усилия, мы точно сделаем наш город совсем другим, более комфортным, более красивым и, конечно же, внесем свой вклад в те преобразования, которые от нас ждут наши жители.

Но это уже планы на будущее. Благоустройство дворов, к примеру, уже началось.