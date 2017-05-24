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Тройное ДТП стало причиной многокилометровой пробки
Многокилометровая пробка образовалась на шоссе Космонавтов на подъезде к Центральному рынку. Причина – тройное ДТП на пересечении шоссе Космонавтов с улицей Голева, в результате которого оказались блокированы по одной полосе движения в центр города и из него. Машины встали на всех подъездных путях. По информации Пермской дирекции дорожного движения, общественный транспорт от Гознака до рынка двигался со скоростью 5-7 км/ч.
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