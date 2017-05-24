Подозреваемый в домогательствах к школьнице болен психическим расстройством

Правоохранительные органы обнаружили 28-летнего жителя Мотовилихинского района Перми, который подозревается в домогательствах к 13-летней школьнице. Преступление было совершено 17 мая на улице Монастырская. Благодаря слаженной работе следователей и добровольцев подозреваемый был обнаружен. Вот что сообщили в Следственном комитете Прикамья.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю продолжаются расследования уголовного дела, которое было возбуждено по ч.1 ст.135 УК РФ «Развратные действия» по факту совершения неустановленным мужчиной развратных действий в отношении 13-летней девочки. Вчера вечером в результате интенсивной, целенаправленной и кропотливой совместной работы следователей следственного отдела по Дзержинскому району Перми, следователей криминалистов регионального следственного управления СК России и сотрудников полиции, которая проходила в круглосуточном режиме, в кратчайший срок была установлена личность человека, который может стать подозреваемым по этому делу. Им является 28-летний житель города Перми. Как установлено следствием, 17 мая около 11 часов на улице Монастырская в Дзержинском районе Перми мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки, которая возвращалась с занятий из театрального кружка. О произошедшем она рассказала своей маме, которая обратилась в правоохранительные органы. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемого и получено его изображение с камер наружного видеонаблюдения. В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. По предварительным данным он состоит на учете в психиатрическом диспансере, проходит периодически лечение в дневном стационаре по поводу психического расстройства. При задержании мужчине стало плохо, и он был госпитализирован в больницу, где сейчас ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время проводятся другие необходимые следственные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств, в том числе проверяется информация о причастности этого мужчины в совершении других аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается".