На пермских пляжах взяли пробы воды и песка

Несмотря на погоду в Пермском крае началась подготовка к купальному сезону. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды и песка в районе городского пляжа. Специалистам предстоит провести сразу четыре анализа - микробиологический, вирусологический, «на паразитов», а также санитарно-химический. Все исследования займут примерно неделю, результаты будут опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Но на этом работа специалистов не закончится, состояние воды они будут мониторить в течение всего купального сезона.

Ольга Ковкина, врач по общей гигиене отделения коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: "Мы берем пробы воды в мае предварительно перед купальным сезоном, нам надо знать о качестве воды, которая у нас на территории края, делаем сборы не только в городе, но и на территории всего края на всех официальных рекреационных зонах".