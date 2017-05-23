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← Велопробег «Пермское кольцо» перенесли

На пермских пляжах взяли пробы воды и песка

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вода

Несмотря на погоду в Пермском крае началась подготовка к купальному сезону. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды и песка в районе городского пляжа. Специалистам предстоит провести сразу четыре анализа - микробиологический, вирусологический, «на паразитов», а также санитарно-химический. Все исследования займут примерно неделю, результаты будут опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Но на этом работа специалистов не закончится, состояние воды они будут мониторить в течение всего купального сезона.

Ольга Ковкина, врач по общей гигиене отделения коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: "Мы берем пробы воды в мае предварительно перед купальным сезоном, нам надо знать о качестве воды, которая у нас на территории края, делаем сборы не только в городе, но и на территории всего края на всех официальных рекреационных зонах".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.05.2017 в 18:11 в рубрике - Вести Пермь

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