Велопробег «Пермское кольцо» перенесли
Велопробег «Пермское кольцо», назначенный на 21 мая, состоится 27 мая. Программа велопраздника останется неизменной. Велопробег стартует на стадионе «Локомотив» по маршруту Гачинская – Подлесная – Куфонина – Переселенческая - проспект Парковый. Для опытных велосипедистов старше 16 лет доступно продолжение маршрута. Они отправятся по 20-километровому маршруту по улицам Мира, Стахановская, Чкалова, Старцева, Грибоедова. Конечный пункт велопробега - поселок Архиерейка. Там пройдет фестивальная программа: конкурсы, тест-драйв велосипедов, полевая кухня и выступление музыкальных групп.
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