Чем пахнут и как поют пермские заводы?

В Музее современного искусства PERMM открылась выставка «Запахи. Звуки. Заводы» – это результат творческого десанта художников, дизайнеров, архитекторов и парфюмеров на пермские предприятия. Создатели выставки «перенесли» звуки, запахи, свет и фактуры заводов в музей.

Подобные звуки ежедневно слышит, наверное, треть населения города Перми. А Пётр Айду совместно с другими художниками и музыкантами, попытался создать из них некое музыкальное произведение.

Пётр Айду, художник, музыкант: "Выставка звуков сложна еще тем, что звук в отличие от визуальных изображений распространяется повсюду, и поэтому не очень понятно, как его инсталлировать".

В данном случае было решено сделать специальные картонные капсулы.

Второй этаж инсталляции посвящен свету. Его оформляла Ксения Ланикина. В специальных витринах посетители увидели те компоненты, которые буквально валяются под ногами у рабочих: бумажная пыль, стальные детали, оптическое волокно, подшипники, болты, педали для детского велосипеда.

Катя Бочавар, куратор выставка: "На втором этаже вы видите слепки световых состояний, созданные при помощи не видео, не камеры, вы видите изменяющиеся состояния, воспроизведенные световыми приборами".

Третий этаж, наверное, самый таинственный. Здесь царство запахов. Его создал парфюмер Фёдор Додонов из Москвы.

Фёдор Додонов, парфюмер: "Какое это вещество? Это тайна".

Но тайна это заводская. Свои запахи парфюмер запрятал в специальные ящики, которые тоже изготовил самостоятельно для этой экспозиции.

Фёдор Додонов, парфюмер: "Мы, конечно, не можем посетителям предлагать некоторые запахи, которые часто бывают на заводе, в силу их токсичности. И мы сделали что-то подобное".

Всего художники, музыканты и парфюмеры обнюхали, прослушали и просмотрели 8 пермских заводов. Работали они почти три месяца. И всё это для того, чтобы люди, работающие на предприятиях, почувствовали свою причастность к современному искусству.