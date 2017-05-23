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← Пермские детские сады устроили конкурс флешмобов

ЕГЭ под прицелом IP-камер

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ЕГЭ наблюдение

В пермских школах началась подготовка к единому госэкзамену. Пройти тестирование в этом году предстоит 4 тысячам выпускников. По традиции им предстоит сесть за экзаменационные парты под бдительным оком видеокамер, таких, которые могут запечатлеть даже малейшее желание ребенка списать или воспользоваться шпаргалкой.

Последние тестирования камер - и все 16 аудиторий этой школы готовы принимать ЕГЭ. В новой системе видеонаблюдения Татьяна Мальцева, технический специалист пункта №516 освоилась сразу. Плюсов достаточно.

Теперь запуск системы много времени не займет. И если раньше в каждом классе стоял отдельный компьютер, сейчас все транслируется на одном. А значит, наблюдать за экзаменом сразу во всех аудиториях можно не выходя из штаба. Цифровыми IP камерами классы оснастила компания «Ростелеком».

камера

Михаил Белоусов, мастер группы по обслуживанию особо важных абонентов компании «Ростелеком»: "Более качественная картинка по сравнению с предыдущими камерами, современная. Управление с одного рабочего места оператора, можно просматривать все камеры, не заходя в класс проведения экзамена".

 А чтобы не случилось сбоев, онлайн-трансляции будут поддерживать и дистанционно, и на местах. При этом записи экзамена можно тут же сохранить в архив на компьютер или флешку и пересмотреть. Такие технические новинки в этом году будут стоять в 224 аудиториях.

Наталья Килина, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края: "Министерство образования планирует в дальнейшем заменить все камеры на IP-камеры в течение 2-3 следующих лет".

ЕГЭ

 Всего в этом году в Прикамье ЕГЭ буду сдавать около 12 тысяч выпускников, около 700 их них - прошлых лет. Наблюдать за процессом традиционно будут на портале smotriege.ru. От такого «большого брата» ничего не скрыть.

С такими камерами не только все хорошо видно, но и слышно. Они еще и пишут звук. Оценить их работу наблюдатели могут через неделю. Ребята напишут свои первые экзамены по литературе и информатике.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 23.05.2017 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

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