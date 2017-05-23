ЕГЭ под прицелом IP-камер

В пермских школах началась подготовка к единому госэкзамену. Пройти тестирование в этом году предстоит 4 тысячам выпускников. По традиции им предстоит сесть за экзаменационные парты под бдительным оком видеокамер, таких, которые могут запечатлеть даже малейшее желание ребенка списать или воспользоваться шпаргалкой.

Последние тестирования камер - и все 16 аудиторий этой школы готовы принимать ЕГЭ. В новой системе видеонаблюдения Татьяна Мальцева, технический специалист пункта №516 освоилась сразу. Плюсов достаточно.

Теперь запуск системы много времени не займет. И если раньше в каждом классе стоял отдельный компьютер, сейчас все транслируется на одном. А значит, наблюдать за экзаменом сразу во всех аудиториях можно не выходя из штаба. Цифровыми IP камерами классы оснастила компания «Ростелеком».

Михаил Белоусов, мастер группы по обслуживанию особо важных абонентов компании «Ростелеком»: "Более качественная картинка по сравнению с предыдущими камерами, современная. Управление с одного рабочего места оператора, можно просматривать все камеры, не заходя в класс проведения экзамена".

А чтобы не случилось сбоев, онлайн-трансляции будут поддерживать и дистанционно, и на местах. При этом записи экзамена можно тут же сохранить в архив на компьютер или флешку и пересмотреть. Такие технические новинки в этом году будут стоять в 224 аудиториях.

Наталья Килина, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края: "Министерство образования планирует в дальнейшем заменить все камеры на IP-камеры в течение 2-3 следующих лет".

Всего в этом году в Прикамье ЕГЭ буду сдавать около 12 тысяч выпускников, около 700 их них - прошлых лет. Наблюдать за процессом традиционно будут на портале smotriege.ru. От такого «большого брата» ничего не скрыть.

С такими камерами не только все хорошо видно, но и слышно. Они еще и пишут звук. Оценить их работу наблюдатели могут через неделю. Ребята напишут свои первые экзамены по литературе и информатике.