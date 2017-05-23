Пермские детские сады устроили конкурс флешмобов
Яркое праздничное шоу танца. Юные воспитанники детских садов города выходят на танцплощадку смело и с улыбкой. Родители поддерживают аплодисментами, а некоторые даже пускаются в пляс.
Районный конкурс детских флешмобов проходит в Мотовилихе второй год подряд. В этом году в нем приняло участие 10 дошкольных учреждений. Организатор – детский сад № 411. Здоровый образ жизни здесь занимает особое место в воспитательном процессе.
Наталья Ситникова, заведующая д/с №411: "Кто как не мы, взрослые, в дошкольном учреждении можем дать начало начал, гуманное отношение к братьям нашим меньшим и уважительное отношение к природе".
Темой нынешнего конкурса стал «Экогод». Помимо настроения, постановки и исполнения танца жюри оценивало и отношение участников к вопросам экологии. Бурные овации и первое место в конкурсе занял детский сад №397. Танец с пластиковыми бутылками произвел впечатление на всех участников и зрителей конкурса. Его постановщик, Анна Александровна, рассказывает, что готовилась с ребятами очень долго. Сначала отбивали ритм ладошками, потом палочками, а уже потом бутылками.
Анна Царегородцева, педагог д/с №397: "Планету от загрязнения нужно спасать, и мы решили, что, придя на полянку и увидев много мусора, мы можем сделать танцевальный флешмоб и собрать мусор весело".
Праздник танца завершился торжественным награждением всех участников. Вдохновленные ребята уже готовы репетировать к следующему конкурсу.
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