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Кино под куполом цирка
В Пермском цирке проходят первые кинопоказы. Накануне днем зрители смотрели мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». А вечером прошел показ фильма «Большой» Валерия Тодоровского. Стоимость билетов в 2-3 раза меньше, чем в кинотеатрах города. Дневной сеанс обойдется в 50 рублей, вечерний - в 100. Показы будут проходить каждый понедельник.
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