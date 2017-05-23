Кино под куполом цирка

В Пермском цирке проходят первые кинопоказы. Накануне днем зрители смотрели мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». А вечером прошел показ фильма «Большой» Валерия Тодоровского. Стоимость билетов в 2-3 раза меньше, чем в кинотеатрах города. Дневной сеанс обойдется в 50 рублей, вечерний - в 100. Показы будут проходить каждый понедельник.