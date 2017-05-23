«Российский азимут»: С картой и компасом - на старт!

В выходные пермский парк культуры и отдыха Балатово превратился в полигон для спортивных ориентировщиков Прикамья - здесь прошёл один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут».

12 часов дня. На старте молодые, задорные и весёлые. Одновременно с ними на старт выйдут в Перми, Чусовом, Березниках, Чайковском, посёлке Тёплая Гора.

Анвар Нурисламов, президент федерации спортивного ориентирования Пермского края: "74 региона в России одновременно спортивное ориентирование проходят. Более 100 тысяч участников. Пермь не исключение. Ну, и конечно, погода нас отблагодарила!".

На тропы Черняевского леса уходили командами, семьями и поодиночке. Желающих набралось на 12 групп - различных по возрасту и уровню подготовки. Сложность троп - разная, задача для всех одна: найти контрольные точки, отметить их в путевом листе и сделать это быстро!

Массово и весело было не только на маркированных тропах, оргкомитет позаботился и о развлечениях для болельщиков. Уже традиционная забава, особенно популярная у детей – «Спортивный лабиринт» - уменьшенный вариант полосы препятствий, разместившийся в периметре 20 на 25 квадратных метров.

Новинка этого года - пробная площадка для сдачи норм ГТО. Если вы не нашли себя в спортивном ориентировании, то можете попробовать свои силы здесь.