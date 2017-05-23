В Перми стартует Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
23 мая в Перми в Большом зале Пермской краевой филармонии стартует восьмой Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». В первый день фестиваля состоится концерт национального симфонического оркестра России, дирижировать которым будет его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Спиваков. Солировать на концерте будет Клара Джуми Кан из Германии, с чьим творчеством пермяки познакомятся впервые. 24 мая перед пермяками выступит молодой российский пианист Роман Борисов из Новосибирска. В третий вечер фестиваля 25 мая вместе с национальным симфоническим оркестром России на сцену выйдут молодые певцы, победители телепроекта «Большая опера – 2016». Четвертый день 26 мая фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» впервые пройдет в Полазне. В завершающий день фестиваля 27 мая зрители увидят фильм Чарли Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением оркестра.
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