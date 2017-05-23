ГИБДД: За 2 дня - 196 пьяных водителей

По данным ГИБДД, за минувшие выходные в Прикамье задержали 196 пьяных водителей, 43 нарушителя были задержаны в Перми, 14 – в Березниках, 12 – в Соликамске, 9 – в Кунгуре. Также стражи порядка выявили 129 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения. 223 водителя были задержаны за чрезмерную тонировку стекол своего автомобиля. Кроме этого, пренебрегли соблюдением ПДД более 250 пешеходов. За минувшие выходные дни на дорогах Прикамья произошло 25 серьезных ДТП, в которых 3 человека погибли, 35 – получили травмы.