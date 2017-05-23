На Камском мосту произошло массовое ДТП

На Камском мосту в ДТП попали сразу пять автомобилей. По словам очевидцев, виновник аварии, водитель с удмуртскими номерами, резко затормозил и развернулся через двойную сплошную прямо на мосту. Автомобилисты, следующие за ним, по всей видимости, не были готовы к такому маневру. К счастью, никто из людей не пострадал. Основные повреждения автомобилей – сломанные бамперы. Из-за аварии на Коммунальном мосту образовалась серьезная пробка. Лихача на «Ладе» сотрудники ДПС задержали. Теперь ему скорее всего грозит лишение прав.

Алексей, участник массового ДТП: Да, первый резко затормозил, решил развернуться на мосту. Ну и все паровозиком в него собрались! Но я уже после ДТП видел, я же последний, как он разворачивался через двойную сплошную на мосту, уезжал в город, но потом вернулся.