Мотовилиха вышла на эстафету

В Перми прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха». В этом году ее провели в 74-й раз. В нынешнем соревновании приняло участие более 300 человек- школьники, студенты сузов и вузов, коллективы предприятий города. Всего состоялось пять забегов. Легкоатлеты стартовали на стадионе гимназии №7, а затем продолжили движение по двум улицам -Бекетова и Евгения Пермяка. По итогам соревнований все участники получили заветные призы, а лучших наградили медалями и кубками.

Анастасия Сивинцева, Артем Савушкин, участники эстафеты: "Профессионально занимались, сейчас только любители. Командный дух. Почувствовать себя, почувствовать соперничество".