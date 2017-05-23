Мотовилиха вышла на эстафету
В Перми прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха». В этом году ее провели в 74-й раз. В нынешнем соревновании приняло участие более 300 человек- школьники, студенты сузов и вузов, коллективы предприятий города. Всего состоялось пять забегов. Легкоатлеты стартовали на стадионе гимназии №7, а затем продолжили движение по двум улицам -Бекетова и Евгения Пермяка. По итогам соревнований все участники получили заветные призы, а лучших наградили медалями и кубками.
Анастасия Сивинцева, Артем Савушкин, участники эстафеты: "Профессионально занимались, сейчас только любители. Командный дух. Почувствовать себя, почувствовать соперничество".
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