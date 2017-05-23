Ночь музеев: от автопробега до салюта

В ночь с 20 на 21 мая Прикамье присоединилось к международной акции «Ночь музеев». С 18.00 часов и до полуночи пермские музеи принимали сотни и даже тысячи посетителей. Впервые к акции присоединились и три частных музея. Сколько культурных учреждений всего приняло участие в акции, и как прошла «Ночь музеев» в нашем городе?

Впервые в «Ночь музеев» можно было посетить ретро-гараж, музей электротранспорта, галерею «Уникум», Парк научных развлечений. Пермяки так полюбили эту акцию, что из года в год число посетителей только растёт.

Под визг этих малюток в ретро-гараже в Перми началась «Ночь музеев». И это не просто игрушка, а настоящий автомобиль, с маленькими тормозными колодками, двигателем, подвеской и даже со своей коробкой передач. Правда, в данном случае она находится вне автомобиля.

Роман Смирнов: "В управлении дрифтовыми моделями, когда два соперника идут боком друг к другу на достаточно близком расстоянии".

На достаточно близком расстоянии от автомобилей железных расположились их точные живописные копии.

Кирил Зибницкий, художник: "Автомобиль, как любой рукотворный объект, обладает своими особенностями. Конечно, есть некоторые сложности по сравнению с чем-то другим, допустим, с изображением природы".

На «Волге», которой более 50 лет, мы отправились в следующий музей, а с нами еще 10 ретро-автомобилей.

Следующая остановка Музей пермских древностей. Здесь в ночь музеев случилась почти сенсация - жители города Перми впервые смогли увидеть челюсть трогонтериевого слона, который обитал в нашей местности почти 200 тысяч лет назад. Его пермские учёные обнаружили в прошлом году в Оханском районе.

Лариса Жужгова, заведующая сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея: "Расчистили эти зубы, когда их нашли, они были в комке глины. Мы расчищенную поверхность изучали. Судя по характеру стертости зубных пластин, можно утверждать, что второму слону около 60 лет".

Музей Славянова в эту ночь знакомил с основными принципами электросварки. В этом году к этому увлекательному процессу допустили и маленьких посетителей.

В Пермской художественной галерее кроме камерного концерта в окружении пермских богов, на первом этаже галереи активно велись реставрационные работы. Роман - начинающий мастер, решил отреставрировать горшок, которому почти 100 лет.

Роман Зонов, начинающий реставратор: "Производится в несколько этапов. Первый – обезжиривание поверхности с помощью спирта. Далее лимонной кислотой размягчаем все и содой счищаем окончательно".

Общий городской сбор был назначен на десять вечера на Соборной площади.

На Соборной площади заканчивается автопробег ретроавтомобилей. Ав 23:00 на Соборной площади, у здания художественной галереи, состоялся праздничный фейерверк.