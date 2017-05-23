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«Боно Бо» приглашает пермяков на заключительное шоу

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Боно Бо

Репетицию перед заключительными выступлениями в Пермском цирке провели артисты шоу «Боно Бо». 

Вот они главные звезды шоу-программы «Боно бо» - обезьяны шимпанзе. Для зрителей они готовят новые номера, а сейчас у них обеденный перерыв, ведь перед репетицией важно вкусно подкрепиться.

Вкусно перекусив, обезьяны выходят на манеж и разучивают новые пародии на звезд российской эстрады. Каких - дрессировщик Тигран Акопян пока держит в секрете, но обещает вместе со своими подопечными удивить зрителей уже в ближайшие выходные.

Тигран Акопян, художественный руководитель цирковой программы «Боно Бо»: №Здесь обезьяны работают, и акробатические трюки выполняют, колесики крутят, катаются на самокатах, велосипедах".

Еще одна звезда программы - Нюша, единственный бегемот в российском цирке, который с легкостью переходит через горку. Этому трюку Нюшу учили целый год, ведь бегемоты самые неподдающиеся дрессировке животные. Другое дело - обезьяны и собаки. Они порой сами подсказывают какие-то трюки.

На протяжении двух отделений манеж Пермского цирка превращается в африканскую саванну. Здесь появляются верблюды, змеи, крокодилы, которые делают стойку на хвосте.

Удивляют зрителей и акробаты на батуте, воздушные гимнасты, каскадеры, квартет на роликах и веселые клоуны. Без них не обходится ни одна цирковая программа. В «Боно Бо» более сотни артистов, только восемьдесят - это животные. Все они ждут пермяков на заключительное зрелищное шоу до 28 мая.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.05.2017 в 10:58 в рубрике - Вести Пермь

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