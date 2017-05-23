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Как спасать будущий урожай?

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укрывной материал

В МЧС предупредили, что в Прикамье вновь возможно резкое понижение температуры. На поверхности почвы она может опуститься до минус трех градусов. Для защиты растений специалисты советуют укрывать их, а лучше и вовсе пока ничего не сажать. Как спасать будущий урожай?

Валентина Сыстерова: "Когда садишься на землю, если твоя попа замёрзла, значит сажать ещё рано".

Это Валентине Сыстеровой ещё бабушка рассказывала, передавая премудрости огородной науки. Так что особо садоводы не торопятся. Соседка Валентины Людмила Толстикова высадила только часть - лук, чеснок, морковь, свёклу. А вот с более теплолюбивыми решила повременить. Помидоры даже в парник пока не решается высаживать в такую погоду.

А погода продолжает преподносить сюрпризы - резкими перепадами, виной всему арктическое вторжение. Не смертельно - но с посадками лучше повременить и приготовиться к холодным ночам.

Шихов

Андрей Шихов, сотрудник центра геоинформационных технологий ПГНИУ: "Заморозки будут почти повсеместно, в том числе и в Перми, 23 мая днём осадков не будет, будет малооблачно".

Так что если кто-то рискнул заняться посадкой огурцов или помидоров, лучше подстраховаться, говорят специалисты. В том числе, если речь идёт о теплице - даже в ней лучше принять меры предосторожности.

Антон Лещёв, доцент кафедры плодоовощеводства ПГСХА: "Лучше укрыть, взять нетканый материал, любой хоть самый тоненький, номер семнадцать, можно потолще, номер тридцать. И укрыть, можно даже не одним слоем, а двумя, тремя слоями".

Либо использовать полимерную плёнку или солому, хотя, по мнению специалиста, запасы соломы есть не у всех. А что касается плёнки или нетканого материала - их можно купить в садоводческих магазинах.

Антон Лещёв, доцент кафедры плодоовощеводства ПГСХА: "Укрывной материал держит температуру, будет добавлять ещё два- три градуса".

посадки

Так или иначе, процесс пошёл, владельцы приусадебных участков приступили к посадкам. Тем более, что специалисты прогнозируют постепенное повышение температуры. Правда, будут или нет заморозки в первой декаде июня, прогнозировать пока не берутся.

 

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 23.05.2017 в 10:33 в рубрике - Вести Пермь

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