В школьной столовой дети расплачиваются «ладошкой»

Уникальный проект запустили в школе в Чайковском. Отныне мамы и папы знают, что, во сколько и на какую сумму поел их ребенок. А главное - наличные деньги он теперь точно не потеряет. Оплата обедов происходит электронно с помощью специального терминала. Почему такая система называется «Ладошки»?

Родители семиклассницы Варвары Пугиной отныне не будут волноваться, что их дочь забудет деньги на обед или потеряет их. Дело в том, что теперь Варвара в школьной столовой расплачивается «ладошкой».

Варвара Пугина, ученица 7 «Б» класса СОШ школы №7 г. Чайковский: "Мне нравится это система тем, что не надо вечно носить кошельки, деньги, что мои мама и папа всегда знают, что и когда я кушаю".

Благодаря биометрической системе «Ладошки», мамы и папы знают, что и во сколько поел их ребенок. Всего на такую систему согласились перейти родители и учителя пяти младших классов и 150 старшеклассников школы №7 в Чайковском.

Елена Герасимова, учитель истории и обществознания СОШ №7 г. Чайковский: "Уникальна тем, что я как классный руководитель теперь не собираю деньги, ведь всегда эти копейки, сдача, с детей все время спрашиваешь и неудобно себя чувствуешь".

Инновационный проект Сбербанка «Ладошки» реализуется в России с 2015 года. Многие школьники страны уже перешли на безналичную систему расчета в школьных столовых.

Дмитрий Дядюков, директор СОШ №7 г. Чайковский: "Этот позитивный опыт позволит с сентября войти уже в полномасштабном режиме на безналичное обслуживание по питанию. Но естественно, я понимаю, что часть родителей не согласится с этой системой, и безусловно, для них будут сохранены прежние условия".

Сбербанк реализует сервис «Ладошки» исключительно в соответствии с 152 федеральным законом «О защите персональных данных», поэтому родителям переживать не стоит, что данные их ребенка поступят за пределы учебного заведения. Благодаря проекту «Ладошки» комбинаты питания и учебные заведения снижают оборот наличных, минимизируют затраты на инкассацию и риск мошенничества, а также могут планировать количество необходимых продуктов и корректировать меню.

Сергей Безродный, управляющий Пермским отделением Сбербанка: "Мы не скрываем, что это повышение финансовой грамотности как подрастающего поколения, так и родителей. Простота заключается в том, что пополнить лицевой счет можно в любом канале Сбербанка, даже не являясь клиентом Сбербанка, и все это происходит абсолютно бесплатно".

По прогнозам, дать пять сенсорной панели и за несколько секунд оплатить себе первое, второе и компот, в ближайшее время можно будет школьникам и из других городов и учебных заведений Пермского края.