Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияИНТЕРВЬЮНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

На главную - Вести Пермь

← «Медиадром» поднял тему социальных лифтов

Как спасать будущий урожай? →

В школьной столовой дети расплачиваются «ладошкой»

смотреть видео

столовая

Уникальный проект запустили в школе в Чайковском. Отныне мамы и папы знают, что, во сколько и на какую сумму поел их ребенок. А главное - наличные деньги он теперь точно не потеряет. Оплата обедов происходит электронно с помощью специального терминала. Почему такая система называется «Ладошки»?

Родители семиклассницы Варвары Пугиной отныне не будут волноваться, что их дочь забудет деньги на обед или потеряет их. Дело в том, что теперь Варвара в школьной столовой расплачивается «ладошкой».

Варвара Пугина, ученица 7 «Б» класса СОШ школы №7 г. Чайковский: "Мне нравится это система тем, что не надо вечно носить кошельки, деньги, что мои мама и папа всегда знают, что и когда я кушаю".

Благодаря биометрической системе «Ладошки», мамы и папы знают, что и во сколько поел их ребенок. Всего на такую систему согласились перейти родители и учителя пяти младших классов и 150 старшеклассников школы №7 в Чайковском.

Елена Герасимова, учитель истории и обществознания СОШ №7 г. Чайковский: "Уникальна тем, что я как классный руководитель теперь не собираю деньги, ведь всегда эти копейки, сдача, с детей все время спрашиваешь и неудобно себя чувствуешь".

ладошка

Инновационный проект Сбербанка «Ладошки» реализуется в России с 2015 года. Многие школьники страны уже перешли на безналичную систему расчета в школьных столовых.

Дмитрий Дядюков, директор СОШ №7 г. Чайковский: "Этот позитивный опыт позволит с сентября войти уже в полномасштабном режиме на безналичное обслуживание по питанию. Но естественно, я понимаю, что часть родителей не согласится с этой системой, и безусловно, для них будут сохранены прежние условия".

Сбербанк реализует сервис «Ладошки» исключительно в соответствии с 152 федеральным законом «О защите персональных данных», поэтому родителям переживать не стоит, что данные их ребенка поступят за пределы учебного заведения. Благодаря проекту «Ладошки» комбинаты питания и учебные заведения снижают оборот наличных, минимизируют затраты на инкассацию и риск мошенничества, а также могут планировать количество необходимых продуктов и корректировать меню.

Безродный

Сергей Безродный, управляющий Пермским отделением Сбербанка: "Мы не скрываем, что это повышение финансовой грамотности как подрастающего поколения, так и родителей. Простота заключается в том, что пополнить лицевой счет можно в любом канале Сбербанка, даже не являясь клиентом Сбербанка, и все это происходит абсолютно бесплатно".

По прогнозам, дать пять сенсорной панели и за несколько секунд оплатить себе первое, второе и компот, в ближайшее время можно будет школьникам и из других городов и учебных заведений Пермского края.

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 23.05.2017 в 10:08 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Медиадром» поднял тему социальных лифтов

Смертельный рейс: Автобус перевернулся в кювет

«Свадьба» пела на сербском языке

Хулиганские надписи победит поэзия

В Перми задержана банда угонщиков

«Целине» студенты рады - записались в студотряды

Автобус потушили быстро

Пермских богов просветили рентгеном

Всё для детей

Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Медиадром» поднял тему социальных лифтов

Как спасать будущий урожай? →

Обратите внимание

в Перми

«Боно Бо» приглашает пермяков на заключительное шоу

В «Боно Бо» более сотни артистов, только восемьдесят — это животные. Все они ждут пермяков на заключительное зрелищное шоу до 28 мая.
смотреть видео читать23.05.2017 в 10:58
Метки: в Перми, Общество

Как спасать будущий урожай?

В МЧС предупредили, что в Прикамье вновь возможно резкое понижение температуры. Огородникам стоит подстраховать высаженные растения.
смотреть видео читать23.05.2017 в 10:33
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

«Медиадром» поднял тему социальных лифтов

В Перми состоялся «Медиадром» - специальная площадка, где представители вузов, бизнеса, СМИ и власть обсуждают актуальные темы.
смотреть видео читать23.05.2017 в 09:45
Метки: в Перми, Общество, Власть

«Свадьба» пела на сербском языке

Премьера в Перми. Опера Свадьба написана с для шести женских голосов a cappella и исполняется на сербском языке без титров.
смотреть видео читать22.05.2017 в 18:02
Метки: в Перми, Культура, Общество

Хулиганские надписи победит поэзия

В Перми решили закрасить вандальные граффити и надписи стихами известных поэтов. Организаторы верят, что на стихи у вандалов не поднимется рука.
смотреть видео читать22.05.2017 в 17:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Дешевые билеты в Сочи раскупают как горячие пирожки

В Перми началась распродажа авиабилетов из Перми в Сочи и по обратному маршруту.
читать22.05.2017 в 09:23
Метки: в Перми, в России, Общество

Под нужным соусом

Говорят, с хорошим соусом можно съесть хоть подметку. Кстати, соусы не только вкусны – у них очень интересная история.
читать21.05.2017 в 17:17
Метки: в России, В мире, СМИ

«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

В Перми Российский азимут стартует ровно в полдень 20 мая в парке Балатово. Почувствовать азарт спортивной борьбы смогут прикамцы от мала до велика.
смотреть видео читать19.05.2017 в 17:20
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Долгий путь домой

Под Смоленском поисковый отряд нашёл останки солдата из Кудымкарского района.
читать18.05.2017 в 12:46
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, в России

Детский телефон доверия принял более 7 миллионов звонков

Звонок на детский телефон доверия с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный, круглосуточный и анонимный. Этому номеру можно доверить всё.
смотреть видео читать18.05.2017 в 09:20
Метки: в Перми, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

«Боно Бо» приглашает пермяков на заключительное шоу«Боно Бо» приглашает пермяков на заключительное шоу

Как спасать будущий урожай?Как спасать будущий урожай?

В школьной столовой дети расплачиваются «ладошкой»В школьной столовой дети расплачиваются «ладошкой»

«Медиадром» поднял тему социальных лифтов«Медиадром» поднял тему социальных лифтов

Смертельный рейс: Автобус перевернулся в кюветСмертельный рейс: Автобус перевернулся в кювет

«Свадьба» пела на сербском языке«Свадьба» пела на сербском языке

Хулиганские надписи победит поэзияХулиганские надписи победит поэзия

Опасный укус: От клещей пострадали более 1600 пермяковОпасный укус: От клещей пострадали более 1600 пермяков

Ягода малина досмотр проходилаЯгода малина досмотр проходила

В Перми взлетели цены на аренду жильяВ Перми взлетели цены на аренду жилья

Россельхознадзор проверил 20 тонн овощейРоссельхознадзор проверил 20 тонн овощей

Пермяк отсудил у застройщика деньги за некачественную вентиляциюПермяк отсудил у застройщика деньги за некачественную вентиляцию

6-суточный забег по прикамским просторам6-суточный забег по прикамским просторам

В Перми пройдёт Большая волонтерская неделяВ Перми пройдёт Большая волонтерская неделя

В Перми задержана банда угонщиковВ Перми задержана банда угонщиков

«Целине» студенты рады - записались в студотряды«Целине» студенты рады - записались в студотряды

Автобус потушили быстроАвтобус потушили быстро

Пермских богов просветили рентгеномПермских богов просветили рентгеном

Всё для детейВсё для детей

Попался на бумагеПопался на бумаге

Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакетТепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет

Вузы задумались над экологией городаВузы задумались над экологией города

День города отметим весело и яркоДень города отметим весело и ярко

В Чайковском прошла экологическая акция «Зеленый день»В Чайковском прошла экологическая акция «Зеленый день»

Университет провел «Ночь музеев» с опережениемУниверситет провел «Ночь музеев» с опережением

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru