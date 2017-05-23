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«Медиадром» поднял тему социальных лифтов

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медиадром

В Перми  состоялся «Медиадром» - специальная площадка, где представители вузов, бизнеса, СМИ, городской Думы и федеральные власти обсуждают различные темы. На этот раз говорили о развитии человеческого потенциала и о социальных лифтах. О том, что такое стартап и как его сделать успешным. В качестве наглядного примера организаторы продемонстрировали танцующего робота, созданного воспитанниками центра молодежного инновационного творчества «Фотоника». Не исключено, что эта, на первый взгляд, игрушка, в будущем для ребят станет отправной точкой в продвижении по карьерной лестнице.

Сазонов

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ: "Задача как раз заключается в том, чтобы на этой площадке с помощью СМИ обозначить позиции экспертов, потребности общественности, в чем они заключаются. И дальше с помощью власти уже совместно начать решать. Сегодняшняя тема "Человеческий потенциал. Социальные лифты" – одна из ключевых тем, которые в этом году площадка "Медиадрома" поднимала.

Также на "Медиадроме" подвели итоги конкурса журналистских работ "Межнациональный диалог". Тема межконфессиональных отношений стала ключевой во время предыдущей встречи. В качестве напутствия победителям председатель Пермской городской думы Юрий Уткин предложил подумать над написанием издания, где были бы опубликованы новости всех представителей национально-культурных объединений, проживающих в Прикамье.

Уткин

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Ты точно будешь понимать, что это действительно многовековая история и, наверное, люди, которые здесь в силу разных причин оказались на территории Пермского края, конечно же, кусочек родины держат здесь (в сердце). И наша задача сделать их проживание максимально комфортным, чтобы они понимали, что мы одна дружная семья, независимо от национальности и вероисповеданий".

Медиадром

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 23.05.2017 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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