Смертельный рейс: Автобус перевернулся в кювет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного ДТП возле Краснокамска. По дороге в деревню Стряпунята перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Один человек погиб, девять получили травмы.

В ожидании автобуса на остановке в Стряпунятах сегодня все разговоры о смертельном ДТП. Транспорт ходит регулярно, почти каждый час, но на этот раз дневного рейса из Краснокамска здесь так и не дождались.

На автовокзале в Краснокамске вспоминают отправление этого автобуса. Все было штатно и предельно спокойно.

Маргарита Сидорова, руководитель Краснокамского автовокзала: "Рейс ушел вовремя, в 11.50 было продано 8 билетов, загрузка минимальная, водитель внешне выглядел тоже нормально, никаких признаков усталости".

Что-то пошло не так уже на 9 километре пути. В районе деревни Кормильцы автобус, даже не пытаясь затормозить, съехал в крутой кювет. Судя по следам на месте аварии, автобус не вписался в поворот, ушел прямо по склону. Удар несколько смягчили елки, но удержать тяжелую машину они уже не смогли. Окончательно остановился автобус, только перевернувшись на крышу.

Уже через 11 минут на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. 43-летний мужчина скончался на месте, остальным пассажирам и водителю помощь оказывали уже в больнице.

Константин Самойлов, главный врач Краснокамской городской больницы: "В приемное отделение хирургического корпуса было доставлено 9 человек, состояние всех ближе к удовлетворительному. Можно сказать, легкой степени тяжести, всем была помощь оказана амбулаторно, все были отпущены на долечивание в поликлинику".

По факту в ГИБДД теперь проводят проверку. Автобус отправлен на штрафстоянку, и судя по всему, его еще можно будет восстановить. А вот перевозчик и водитель на контакт не выходят. Впрочем, в районной администрации говорят, что сотрудничество с ними, скорее все, будет продолжено. В договоре на организацию перевозок никаких санкций за смертельное ДТП не предусмотрено.

Юрий Трухин, заместитель главы администрации Краснокамского района по инфраструктуре: "Неустойки предусмотрены за срыв автобусов и неподачу автобусов на маршрут. Такая ситуация не отражена никак в договоре. Впервые с этим сталкиваемся, наверное, будем учитывать на будущее".

О компенсации родственникам погибшего речь тоже не идет. Да и за деньгами пока никто не обращался. В Стряпунятах от шока до сих пор не отошли.