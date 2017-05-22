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← Хулиганские надписи победит поэзия

«Свадьба» пела на сербском языке

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Свадьба

На Международном Дягилевском фестивале большая проблема – представили первую российскую постановку оперы «Свадьба». Чем она примечательная, почему о ней так много говорят?

Опера "Свадьба" интересна тем, что написана современным композитором А. Соколович для шести женских голосов a cappella и исполняется на сербском языке без титров. Сюжет повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин: матери, сестры, подруг. Пермскую версию спектакля «Свадьба» создал режиссер Антон Адасинский, здесь он работает на стыке вербального и пластического театра. Пространство их наложения друг на друга становится пространством спектакля, в котором слово дублируется жестом, а оперные певицы соседствуют с артистками contemporary dance. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.05.2017 в 18:02 в рубрике - Вести Пермь

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