«Свадьба» пела на сербском языке
На Международном Дягилевском фестивале большая проблема – представили первую российскую постановку оперы «Свадьба». Чем она примечательная, почему о ней так много говорят?
Опера "Свадьба" интересна тем, что написана современным композитором А. Соколович для шести женских голосов a cappella и исполняется на сербском языке без титров. Сюжет повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин: матери, сестры, подруг. Пермскую версию спектакля «Свадьба» создал режиссер Антон Адасинский, здесь он работает на стыке вербального и пластического театра. Пространство их наложения друг на друга становится пространством спектакля, в котором слово дублируется жестом, а оперные певицы соседствуют с артистками contemporary dance.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Хулиганские надписи победит поэзия
В Перми задержана банда угонщиков
«Целине» студенты рады - записались в студотряды
Автобус потушили быстро
Пермских богов просветили рентгеном
Всё для детей
Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет
Вузы задумались над экологией города
День города отметим весело и ярко
В Чайковском прошла экологическая акция «Зеленый день»
Добавить комментарий: