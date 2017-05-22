Хулиганские надписи победит поэзия

В Перми решили закрасить вандальные граффити и надписи стихами известных поэтов: Сергея Есенина, Марины Цветаевой и пермского поэта Фёдора Вострикова.

Анатолий Пешков, инициатор акции: "Эта идея к нам пришла из-за того, что многие фасады домов обезображены вандальными надписями. Таким образом мы решили дать творческий отпор вандалам и нанести вместо граффити стихотворения известных поэтов по всей России, а также пермских поэтов. Таким образом мы хотим поправить ситуацию, привлечь к ней и жителей нашего города, другие жилищные службы. В частности в Индустриальном районе к нам присоединится еще одна компания, которая также будет участвовать в этой акции. Мы надеемся на то, что результат будет не просто как от закрашивания надписей, когда на этом месте снова появляются граффити, надеемся, что на стихи известных поэтов у вандалов не поднимется рука".

Планируется, что стихи появятся на стенах 60 пермских многоэтажек. Всех неравнодушных граждан призывают поучаствовать в этом мероприятии. Тем, кто хочет, чтобы на его доме появились стихи, нужно обращаться в свою управляющую компанию. К участию приглашаются и поэты, которые хотят, чтобы их стихи появились на стенах пермских домов.