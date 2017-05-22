В Перми задержана банда угонщиков

Сотрудники уголовного розыска Пермского края задержали банду, которая специализировалась на кражах дорогостоящих иномарок в Перми. По версии следствия, угонщики заранее подыскивали ту или иную машину, затем перегоняли ее в специально оборудованный гараж, меняли номера на кузове и двигателе, и продавали. Пока установлено, что они похитили легковой «Лексус», «Ландкрузер Прадо».

В итоге задержали пять человек в возрасте от 39 до 50 лет. При проведении обыска у подозреваемых изъято оружие, боеприпасы, деньги. В настоящий момент двоим из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест, еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "При проведении обысков у подозреваемых было обнаружено оружие, боеприпасы, деньги, поддельные документы сотрудников правоохранительных ведомств. По фактам краж следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю расследуются уголовные дела. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют граждан на причастность к совершению серии аналогичных преступлений, как на территории Пермского края, так и на территории других регионов России".