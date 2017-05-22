«Целине» студенты рады - записались в студотряды

В Перми открылся трудовой семестр студенческих отрядов «Целина-2017». Около 300 ребят с знаменами и под звуки оркестра прошли колонной от здания Законодательного собрания к памятнику «Героям фронта и тыла» на торжественное построение, чтобы получить свои путевки в трудовое лето.

Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский - это еще не весь список городов. В этом году со всех территорий Прикамья на свою «целину» отправятся около 2,5 тысяч студентов. Ребята будут строить, заниматься сельским хозяйством, поработают продавцами, вожатыми в детских лагерях и проводниками в поездах.

Появились такие отряды еще в СССР в 60-е. Молодые люди осваивали целину, возводили тысячи объектов по всей стране. После распада Советского Союза отряды перестали существовать и возродились в полной мере только в 2007 году. Среди студентов сегодня и ветераны. Сергей Юрьевич вступил в свой первый отряд в 1979 году. Говорит, что с советских времен ничего не поменялось. На его груди красуется множество значков за работу. В те времена получить их было непросто.

Сергей Бритвин, председатель регионального отделения студенческих отрядов Пермского края: "Самый дорогой - вот этот. Он называется - золотой мастерок. Это еще с советских времен. Их выдавали не так много".

Помимо новых знакомств и веселого времяпровождения у ребят есть возможность неплохо заработать - от 10 до 30 тысяч рублей за месяц и попутешествовать. Работать отряды будут не только на территории Прикамья, но и в Воронежской, Челябинской областях и в Краснодарском крае.

Иван Байдин, командир студенческого строительного отряда: "Принимающая сторона предоставляет нам жилье, питание. В 2016 году в Санкт-Петербурге мы заработали порядка 60 тысяч рублей за 2 месяца".

Покорять свою целину первая «волна» отправится уже в конце мая.

У студентов еще есть возможность попасть в трудовые отряды. Сейчас идет набор в отряды строителей и в отряды, которые будут отвечать за сервис. Их смены стартуют в середине июля.