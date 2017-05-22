Автобус потушили быстро
На улице Уральской в Перми вспыхнул автобус. Как пишут в социальных сетях очевидцы, которые сделали это видео, пожар возник прямо во время движения в моторном отсеке. Возгорание удалось потушить достаточно быстро. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал. О причинах ЧП пока неизвестно. В районе аварии образовалась небольшая пробка.
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