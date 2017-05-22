Пермских богов просветили рентгеном
Великое наследие пермского деревянного зодчества через синтез различных языков искусства: музыки, танца, фотографии и видео - в Пермской художественной галерее открылась мультимедийная выставка «Пермский цикл» визуальной художницы из Дании Ингрид Бугге.
В зале картины, на которых изображены балерины. Но пермские боги здесь тоже есть - это небольшие инсталляции - рентгеновские снимки пермских богов, оформленные сусальным золотом. Это сделано для того, чтобы еще больше погрузиться в мир пермской деревянной скульптуры и донести зрителям духовную ценность.
Все 7 картин выставки связаны с Новым заветом.
Ингрид Бугге, художник (Дания): "7 - важная цифра в христианской культуре, получив от Пермской художественной галереи рентгеновские снимки богов, которые делались для другой выставочной истории, я посчитала это удачной метафорой и возможностью заглянуть внутрь скульптуры, которая для зрителя недвижима и придать тем самым скульптуре движение, вписав ее в актуальный контекст".
Выставка с инсталляцией богов будет работать до 30 июня.
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