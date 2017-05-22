Всё для детей

В День защиты детей 1 июня две электрички повезут маленьких пассажиров и их сопровождающих взрослых без билетов. Как сообщили в Пермской пригородной компании, акция действует только в двух новых поездах, которые будут введены в расписание именно с 1 июня, - поезд "Пермь II – Кордон" и поезд "Кунгур – Пермь II".

Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: «Направление «Пермь-Кунгур» выбрано не случайно, а по нашим наблюдениям и анализу пассажиропотока. В Кунгуре есть всемирно известная пещера, в которую постоянно ездят детские экскурсии. К тому же, сам город полон музеями. В первый день лета мы готовы провезти бесплатно детей и сопровождающих их взрослых. Однако нужно не забыть взять с собой в дорогу справку из школы, что ребенок действительно ученик».