Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияИНТЕРВЬЮНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

На главную - Вести Пермь

← Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет

Пермских богов просветили рентгеном →

Всё для детей

смотреть видео

электричка

В День защиты детей 1 июня две электрички  повезут маленьких пассажиров и их сопровождающих взрослых без билетов. Как сообщили в Пермской пригородной компании, акция действует только в двух новых поездах, которые будут введены в расписание именно с 1 июня, - поезд "Пермь II – Кордон" и поезд "Кунгур – Пермь II".

Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: «Направление «Пермь-Кунгур» выбрано не случайно, а по нашим наблюдениям и анализу пассажиропотока. В Кунгуре есть всемирно известная пещера, в которую постоянно ездят детские экскурсии. К тому же, сам город полон музеями. В первый день лета мы готовы провезти бесплатно детей и сопровождающих их взрослых. Однако нужно не забыть взять с собой в дорогу справку из школы, что ребенок действительно ученик».

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.05.2017 в 14:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет

Вузы задумались над экологией города

День города отметим весело и ярко

В Чайковском прошла экологическая акция «Зеленый день»

Университет провел «Ночь музеев» с опережением

В Пермском крае готовятся к Единому дню приема предпринимателей

Глава региона Максим Решетников посетил альма-матер

Вести Пермь. События недели

«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

«Кантос» зажигает


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет

Пермских богов просветили рентгеном →

Обратите внимание

в Перми

«Целине» студенты рады - записались в студотряды

В Перми открылся трудовой семестр студенческих отрядов «Целина-2017». В этом году со всех территорий Прикамья на свою «целину» отправятся около 2,5 тысяч студентов.
смотреть видео читать22.05.2017 в 15:08
Метки: в Перми, Общество

Автобус потушили быстро

Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.
смотреть видео читать22.05.2017 в 14:45
Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Аварии

Пермских богов просветили рентгеном

В Пермской художественной галерее открылась мультимедийная выставка «Пермский цикл» художницы из Дании Ингрид Бугге.
смотреть видео читать22.05.2017 в 14:25
Метки: в Перми, Общество, Культура

Всё для детей

В День защиты детей 1 июня две электрички повезут маленьких пассажиров и их сопровождающих взрослых без билетов.
смотреть видео читать22.05.2017 в 14:05
Метки: в Перми, Общество

Попался на бумаге

Помощник командира полка полиции оштрафован за хищение более 570 пачек бумаги для копировальной техники.
читать22.05.2017 в 13:00
Метки: в Перми, Общество, Преступления

в России

Дешевые билеты в Сочи раскупают как горячие пирожки

В Перми началась распродажа авиабилетов из Перми в Сочи и по обратному маршруту.
читать22.05.2017 в 09:23
Метки: в Перми, в России, Общество

Под нужным соусом

Говорят, с хорошим соусом можно съесть хоть подметку. Кстати, соусы не только вкусны – у них очень интересная история.
читать21.05.2017 в 17:17
Метки: в России, В мире, СМИ

«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

В Перми Российский азимут стартует ровно в полдень 20 мая в парке Балатово. Почувствовать азарт спортивной борьбы смогут прикамцы от мала до велика.
смотреть видео читать19.05.2017 в 17:20
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Долгий путь домой

Под Смоленском поисковый отряд нашёл останки солдата из Кудымкарского района.
читать18.05.2017 в 12:46
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, в России

Детский телефон доверия принял более 7 миллионов звонков

Звонок на детский телефон доверия с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный, круглосуточный и анонимный. Этому номеру можно доверить всё.
смотреть видео читать18.05.2017 в 09:20
Метки: в Перми, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

«Целине» студенты рады - записались в студотряды«Целине» студенты рады - записались в студотряды

Автобус потушили быстроАвтобус потушили быстро

Пермских богов просветили рентгеномПермских богов просветили рентгеном

Всё для детейВсё для детей

Попался на бумагеПопался на бумаге

Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакетТепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет

Вузы задумались над экологией городаВузы задумались над экологией города

День города отметим весело и яркоДень города отметим весело и ярко

В Чайковском прошла экологическая акция «Зеленый день»В Чайковском прошла экологическая акция «Зеленый день»

Университет провел «Ночь музеев» с опережениемУниверситет провел «Ночь музеев» с опережением

В Пермском крае готовятся к Единому дню приема предпринимателейВ Пермском крае готовятся к Единому дню приема предпринимателей

Глава региона Максим Решетников посетил альма-матерГлава региона Максим Решетников посетил альма-матер

Пермское УФАС выявило нарушения в действиях «Новогор-ПрикамьПермское УФАС выявило нарушения в действиях «Новогор-Прикамь

Дешевые билеты в Сочи раскупают как горячие пирожкиДешевые билеты в Сочи раскупают как горячие пирожки

В Прикамье перевернулся автобус с десятью пассажирамиВ Прикамье перевернулся автобус с десятью пассажирами

Под нужным соусомПод нужным соусом

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Неизвестные роли «Донны Розы»Неизвестные роли «Донны Розы»

Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»

Леонид Якубович нашел жену в мореЛеонид Якубович нашел жену в море

Максим Решетников: 100 дней во главе ПрикамьяМаксим Решетников: 100 дней во главе Прикамья

В «Ночь музеев» особая экскурсияВ «Ночь музеев» особая экскурсия

Денег нет, но вы держитесьДенег нет, но вы держитесь

Мигрантов прописали на складеМигрантов прописали на складе

«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru