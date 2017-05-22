Тепло в доме сохранит энергоэффективный стеклопакет
В Перми прошел форум «Стройкомплекс регионов России». Именно здесь стоило побывать тем, кто задумался о постройке своего дома в этом сезоне.
Андрей считает, чтобы построить дом самостоятельно, нужны руки, желание и хорошие материалы. Он уже решил, что его постройка будет из автоклавного газобетона и сейчас присматривается к другим необходимым материалам.
Андрей Лобанов:
- Фундамент это в первую очередь. Самое дорогое и самое трудоемкое - это фундамент.
Когда выбрана гидроизоляция, кирпич для стен и септик, Андрей направляется к окнам. Именно от них будет зависеть, насколько светло и тепло будет в доме. Сохранит тепло и поможет меньше тратить на отоплении энергоэффективный стеклопакет. Такой изготавливают на ПЗСП. Здесь же мужчине рассказали и о выгодных предложениях.
Кирилл Николаев, начальник отдела маркетинга АО «ПЗСП»: "Частному покупателю, который строит свой дом, мы предлагаем сразу несколько акций. Это сниженная цена на газобетон к строительному сезону, бесплатная доставка по городу Перми и энергоэффективный стеклопакет, если вы покупаете окно schuco".
На ПЗСП изготавливают не только стекло для окон, но и закалённое стекло. Эта продукция компании адресована по большей части производителям мебели, душевых кабинок, перегородок.
Закалённое стекло ударопрочное. А если уж и разбивается, то осколками невозможно пораниться.
К слову, большие стекла проходят обработку на уникальном станке - единственном в России. Он способен за один цикл сделать резку, обработку и вырезание отверстий, что сокращает время изготовления.
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