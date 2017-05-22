Вузы задумались над экологией города

В Перми работал шестой межвузовский форум «Экология города: смыслы и решения». Собралось больше 700 человек - это студенты и преподаватели высших учебных заведений, чиновники, представители крупных промышленных предприятий. На этой дискуссионной площадке, благодаря инициативе молодежного совета при Пермской городской думе, обсуждаются самые разные вопросы, предлагают свои проекты и самое главное способы их реализации.

Екатерина Санникова, помощник председателя молодежного совета при Пермской городской думе:

- Этот форум является важной площадкой, потому что именно здесь ребята из университетов, не только нашего Пермского края, но и других регионов, представили свои проекты, которые направлены на современные способы решения экологических проблем.

Работа форума была разделена на темы. Говорили об экологии городского пространства, человека, роли общественных организаций и просвещении населения. Предлагаемые проекты, которые стали победителями форума, касались самых разных областей экологической науки. Это очистка долин малых рек, утилизация твердых бытовых отходов, создание заповедных зеленых зон и роль общественных организаций в этом процессе. В реализации всех проектов городские власти обещали помочь. В конце работы форума его участники заложили яблоневую аллею в сквере Олега Новоселова.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

- Такое мероприятие еще раз говорит о том, что студенческая среда, которая находится всегда в неком прогрессивном авангарде всех тех позитивных изменений, которые происходят в нашей среде, конечно, они должны быть нашими союзниками. Сегодня мы побили рекорд по численности, шестое мероприятие такого плана межвузовский студенческий форум - около 700 участников.