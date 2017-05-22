День города отметим весело и ярко

В Пермской мэрии поделилась планами о том, как в краевом центре отметят День России и День города. С утра 12 июня на эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла» заложат 7 новых плит, в том числе в честь пермского ученого Павла Сюзева и писателя Олега Селянкина. Затем в полдень стартует карнавальное шествие «Пермское яркое» - от ЦУМа в сторону Театра-Театра. На городской эспланаде разместятся интерактивные развлекательные площадки. Там же стартуют два фестиваля – Всероссийский чемпионат по уличным танцам «Все стили в силе» и Международный фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога». Завершением праздника станет выступление российского певца Сергея Лазарева.