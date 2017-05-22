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В Чайковском прошла экологическая акция «Зеленый день»

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посадка

Массовая акция по посадке деревьев прошла в Чайковском. Речь об экологическом зеленом дне. Годом раньше его провели в Перми. Результаты этого сезона увидел наш корреспондент.

Максима Туктакеева можно назвать специалистом в разных областях. Увлекается компьютерами, книгами, спортом и очень любит, когда вокруг растут деревья и цветут цветы. В прошлом году возле родного дома он вместе с родителями высадил голубые ели, в этом - с товарищами заложили сквер и посадили кустарники возле памятника чернобыльцам в Чайковском.

Максим Туктакеев, студент 2 курса Чайковского муниципального района:

- Полезно для экологии, для чистоты города, воздух чище будет.

Генеральным партнером и соорганизатором экологической акции «Зеленый день» стал Сбербанк. В Пермском крае крупнейший банк России выступает инициатором различных социальных акций, проводит субботники, благоустройство парков и развивает массовый спорт. Также ведет активную работу с воспитанниками подшефных детских домов.

Безродный

Сергей Безродный, управляющий Пермским отделением Сбербанка: "Радостно, что такие мероприятия становятся традиционными, что большее количество наших партнеров и администрация принимает в этом участие".

По приглашению банка в акции приняли участие и его партнеры.

Дмитрий Бирковский, финансовый директор ОАО «Новые фитинговые технологии»: "У нас должно быть побольше событий, которые будут объединять людей не с политической точки зрения, а именно в житейском общенациональном каком-то, чтобы была какая-то общая идея".

акция

Акция Сбербанка «Зеленый день» становится традиционной. В прошлом году ее провели в Перми, в этом местом проведения выбран город Чайковский. Жители говорят, что новая зелень приятна на вид и полезна для экологии. Организацию акции взял на себя Центр экологической политики и культуры при поддержке Администрации Чайковского района.

Юрий Востриков, глава администрации Чайковского муниципального района: "Знаменательно, что в эти дни защиты от экологической безопасности возле этого мемориала мы садим живую изгородь, которая, будем так считать, символично будет нас защищать от вредного воздействия окружающей среды".

А Максим Туктакеев надеется, что с его легкой руки здесь приживется пузыреплодник желтолистный, а также все посаженные кусты. И они будут радовать взгляд тех, кто приходит поклониться памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Чайковском. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.05.2017 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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