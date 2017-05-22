Университет провел «Ночь музеев» с опережением

С опережением стартовала сегодня «Ночь музеев» в Перми. Если большинство отмечает ее традиционно с субботы на воскресенье, то в Пермском государственном национальном исследовательском университете разгар пришелся на вечер пятницы. Попавший сюда человек мог получить специальный паспорт. Правда, для этого требовалось обойти все без исключения музеи. А они располагаются практически в каждом корпусе университетского городка.

Экскурсия начинается с музея палеонтологии. Здесь все самое древнее, что только есть в коллекциях Пермского классического университета. Завораживает дух от возраста всех экспонатов здесь представленных. Жаль, нет времени рассказать о каждом из них. На выходе поставим первую печать.

У минералогического музея есть абсолютно практический зал, где можно увидеть замечательные работы, выполненные из разных материалов. Их объединяет автор Алексей Денисов-Уральский. Он умер еще 1926 году. А его коллекция большинства работ хранится в Пермском классическом университете.

Библиотека классического университета считается в Пермском крае одной из самых богатейших. Здесь сегодня представлены экспонаты 15 века. Говорят, где-то в запасниках лежат и более старые книги.

В музее зоологии позвоночных братья наши меньшие в натуральную величину. Поверьте, если вы сюда придете, у вас не возникнет сомнения, что какие-то из этих экспонатов сделаны из пластмассы. Они действительно натуральные.

Мы быстро пробежались по нескольким музеям, в том числе музею юстиции и музею археологии, музею истории Пермского университета. Последнее что осталось для получения паспорта сделать специальную фотографию, для того чтобы выложить ее в социальной сети.

Миссия выполнена. Вот он, замечательный паспорт.