В Пермском крае готовятся к Единому дню приема предпринимателей

Главный вопрос к власти. О проведении единого дня приема предпринимателей объявлено в России. В Пермском крае 24 мая свои двери откроют 18 краевых министерств, федеральные агентства и службы. Вопросы просят готовить заранее. Фильтров не обещают. Какими могут быть вопросы?

Какой бы современной не была теплица, отапливаться бесплатно она, к сожалению, не умеет. Для руководителя агрофирмы Галины Толстовой это, пожалуй, сама затратная статья расходов - зимы на Урале суровые, а овощи все-таки любят тепло.

Галина Толстова, директор агрофирмы «Усадьба»: "Очень холодный апрель и май, мы вынуждены до сих пор топить. Хотелось бы, чтобы все-таки Министерство сельского хозяйства обратило внимание на субсидии защищенного грунта, на тепло, в частности на газ и на электроэнергию".

Именно этот вопрос предпринимательница планирует задать напрямую министру сельского хозяйства. Ее мечта обеспечивать пермяков свежими овощами даже зимой.

Создать живой диалог, а не общаться языком правовых актов - пожалуй, главная цель единого дня приема предпринимателей. Акция проходит впервые в России, в Прикамье ее организовало краевое правительство. 24 мая свои двери откроют 18 краевых министерств, а так же агентство по занятости, ветинспекция, служба по тарифам. Кроме них в мероприятии примут участие 7 федеральных отделений, а также департаменты районных и городских администраций в 48 муниципалитетах.

Алексей Козюков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Поставлена задача серьезно помогать агропромышленному комплексу. Это инвестиционное развитие, это создание конкурентно-способного сельского хозяйства, это производство продукции и обеспечение наших жителей продукцией, которую можем мы вырастить здесь".

Кстати, у Галины Толстовой, впрочем, как и у других бизнесменов, будет возможность задать свой вопрос, даже предварительно не записываясь на прием. Ну, а пока агроном не отказывается от своей мечты - выращивать экологически чистые овощи зимой. Весной и летом в этой теплице растут практически неприхотливые цветы - именно они пока и приносят основную прибыль.

Сейчас в теплице защищенного грунта выращиваются уже не овощи, а цветы, например, бегонии - белые, розовые, красные - совсем скоро они украсят аллеи Мотовилихинского района.