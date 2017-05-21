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Вести Пермь. События недели
За эту неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей из области политики, экономики, социума Пермского края.
Главная тема выпуска:
-100 дней Максима Решетникова в должности главы региона. Их отсчет закончился на минувшей неделе. С одной стороны - просто круглое число, чуть больше трех месяцев. С другой - со времен Франклина Рузвельта обязательный отчетный этап для любого крупного политика. Здесь оценивают не первые заявления, а ждут перспективной программы. Здесь оценивают первые результаты и пытаются оценить взятый темп. Глава региона Максим Решетников впервые в гостях у программы "События недели".
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