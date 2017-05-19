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«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

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 азимут

20 мая пермяки, как и еще сотни тысяч россиян в других городах страны, выйдут на старт «Российского азимута». Состязаниям по спортивному ориентированию исполняется 11 лет, и наряду с Лыжней России и Кроссом Наций они являются крупнейшими массовыми соревнованиями в стране. В Перми "Российский азимут" стартует ровно в полдень в парке Балатово.

Вера Казакова-Поткина заполняет анкету участника соревнований «Российский Азимут». О спортивном ориентировании раньше разве что слышала.

Вера Казакова-Поткина, будущий участник «Российского азимута»:

- У нас решила принять участие дочка. Она очень деятельная. Вытаскивает нас каждый выходные участвовать где-либо. В этом году решили поучаствовать в этом Азимуте. Что получится, не знаю, но попробуем, получим опыт. Всё-таки это лучше, чем сидеть дома.

Тем массовые старты и хороши, что программа рассчитана на самый широкий круг. Оргкомитет уверяет, что с картой участника справится и ребенок, не владеющий навыками ориентирования. Подготовленные трассы - самого разного уровня сложности. Так что почувствовать азарт спортивной борьбы смогут прикамцы от мала до велика. Позаботился оргкомитет и о безопасности - территория прошла санитарную обработку от клещей. Традиционно будет работать любимая детьми площадка «Спортивный лабиринт».

Азимут

Анвар Нурисламов, президент федерации спортивного ориентирования Пермского края: "В ограниченном пространстве ставится дистанция. Выдаётся карта. Ограниченный квадрат 20 на 20 метров. В этой зоне предлагается очень интересная скоротечная дистанция".

Те, кто в воскресенье выйдут на старт, смогут почувствовать себя единым целым с многотысячной армией ориентировщиков по всей стране. Кроме Перми, Российский азимут пройдет почти в 74 субъектах страны, а участников будет порядка 150 тысяч.

Стать участником всероссийских соревнований достаточно просто. Для этого совершеннолетний должен прийти в «Орленок», заполнить карточку участника и получить номер. Тем, кому нет 18 лет, необходимо предоставить в мандатную комиссию справку от врача. Заявки на участие будут принимать ежедневно до 19 мая во дворце спорта «Орленок» с 14:00 до 19:00. А в день проведения соревнований 20 мая в парке «Балатово» с 9:00 до 11:00.

 

 

Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Опубликовано: 19.05.2017 в 17:20 в рубрике - Вести Пермь

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