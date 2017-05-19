«Кантос» зажигает

В рамках Дягилевского фестиваля опера «Кантос» началась ровно в час ночи.

В два часа ночи в сквере Пермского театра оперы и балета выключают освещение. А вместо фонарей зажигают костры. Проходящие мимо люди недоумевают, но останавливаются и наблюдают за происходящим. Живой огонь на площади перед театром появился неслучайно - это часть художественной концепции оперы «Кантос», показ которой во время Дягилевского фестиваля устроили ночью.

«Кантос», в переводе с греческого «Песни», начинается с многоголосья на разных языках. Все остальное действие привычного оперного пения не слышно, главным героем постановки становится оркестр во главе со скрипкой. В опере «Кантос» всё не так, здесь даже зрители сидят на сцене, а не в зале. Желающих посмотреть необычную постановку в ночное время собралось немало.

Опера «Кантос» одноактная и длится чуть меньше часа, но выходя на улицу, зрители видят костры и ждут продолжения. Те, кто всей душой прожил оперу «Кантос», начинают понимать, как действие на сцене связано с происходящим на улице.

Светлана Караваева, зритель: "Мне кажется, огонь горит - это как поминальный огонь и как взлетная полоса для новой жизни".

Ночные концерты уже стали фестивальной традицией Дягилевских сезонов, а в этом году организаторы предлагают своим зрителям с музыкой встретить рассвет, в программе значатся несколько утренних спектаклей и перфомансов.