На Чемпионат мира по летнему биатлону нужны волонтеры
Начался обратный отсчёт до старта Чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском. Крупнейший старт года пройдёт с 22 по 28 августа. Оргкомитет объявил кампанию по набору волонтёров, от которых потребуется помощь в проведении церемоний и протокольных мероприятий, ответы на вопросы спортсменов и болельщиков, общение со СМИ и работа переводчиками. Кандидаты должны быть старше 18 лет, владеть английским языком и уметь работать в команде. Всего планируют подготовить не менее 150 человек. Соискателям нужно заполнить онлайн-анкету на сайте biathlon59.ru. Набор и регистрация волонтеров продлится до 1 июля 2017 года.
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