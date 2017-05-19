«Три сестры» Сергея Федотова: без мистики не обошлось

В театре "У Моста" прошла премьера спектакля «Три сестры» по Чехову. Мистика преследует театр повсюду уже помимо желания актёров и режиссёра.

Сергей Федотов, художественный руководитель Театра «У моста»: "Мы 5 мая первый раз поставили декорации на сцене, вышли на сцену в генеральный прогон- и пьеса начинается: "5 мая, сейчас твои именины, Ирина". Мы никак не подстраивались".

Кроме того, премьера состоялась в день рождения одного из актёров Театра "У моста" Владимира Ильиных. В спектакле он играет роль военного доктора Чебутыкина. Для актёра это, безусловно, лучший подарок, который можно получить на свой праздник. Работа над этим спектаклем шла, что называется, на колёсах. Артисты готовили его всего три недели, причём всё это время они находились на гастролях в разных городах. Репетиции проходили в разных местах даже в автобусах и поездах. В Праге, например, артисты репетировали прямо на улице. Но на качество исполнения это не повлияло.

Анна Моисеева: "Понравилось больше, чем «Чайка», очень органично всё. Как раз такой интересный момент - «Три сестры» это вообще драма, а тут получился сильный комический элемент, но в сочетании с трагизмом, и это очень здорово".