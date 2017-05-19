В Перми выступил квартет имени Давида Ойстраха
В Перми на Дягилевском фестивале выступил квартет имени Давида Ойстраха. Под эгидой выдающегося советского скрипача 20 века выступили молодые российские солисты, уже добившиеся мирового признания, которых связывает многолетняя творческая дружба и преданность квартетному жанру. Например, первая скрипка - Андрей Баранов, обладатель наград более двадцати международных конкурсов, победитель престижного и старейшего мирового состязания среди скрипачей - Международного конкурса им. Королевы Елизаветы. В Перми музыканты сыграли квартет №1 ре мажор Чайковского.
Андрей Баранов, первая скрипка квартета им.Д.Ойстраха: "Мы очень дружим с публикой и всегда имеем очень особенный контакт здесь, когда играем".
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