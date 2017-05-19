Пермские роботы танцуют, продают лимонад и собирают кубик Рубика

Роботы покоряют Пермь. В Пермском классическом университете открылась выставка-конкурс «Интеллектуальные системы в науке и технике». Школьники, студенты и молодые ученые университета представили научные разработки в области робототехники. Некоторые из них действительно поражают. Как роботы танцуют, собирают кубик рубика и убирают мусор – увидел наш корреспондент.

Глядя на такие чудеса техники, сложно поверить, что многие из этих роботов сконструированы именно школьниками. Взять, к примеру, этого робота-танцора, который отличается отменной пластикой. С таким можно принять участие в баттле.

Чтобы научить его танцевать, ребята использовали контроллеры, которые считывали движения настоящего танцора. А фишка этого аппарат по продаже лимонада в том, что он сам к вам подъезжает. Хотите лимонада? Жмите на кнопку и ждите робота. Кидайте монетку и наслаждайтесь напитком. Радиомодуль «ловит» на расстоянии до 5 км.

Артем Бельцов и Диана Митякина: "Этот проект очень полезен для маломобильных людей, которые сами не могут подойти к торговому автомату".

А еще очки виртуальной реальности, робот для сбора радиоотходов, специальное приложение дополненной реальности, которое пригодится специалистам на заводе. И робот, который собирает кубик рубика. Он сканирует цвета, просчитывает каждый из 30 квинтиллионов возможных вариантов и начинает действовать. Над ним молодой ученый работал около 5 месяцев.

Михаил Монтелевский: "Мой робот работает по алгоритму придуманного в 2010 году. Данный алгоритм позволяет роботу собирать кубик. Сейчас большинство роботов-чемпионов, которые собирают кубик на соревнованиях, работают именно по этому алгоритму".

Выставка в студклубе классического университета будет работать и 19 мая. Правда, экспозиция сменится. Здесь можно будет увидеть мобильный мясокомбинат, кибер протезы, танки и робота для уборки мусора.