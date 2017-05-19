Проблемы ЖКХ решим сообща

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форум

В Перми прошел четвертый городской форум «ЖКХ - Новое качество. Муниципальная повестка». На открытой площадке по инициативе Пермской городской думы и администрации города Перми собрались представители власти, собственники многоквартирных домов, ресурсоснабжающие организации и специалисты жилищно-коммунального хозяйства. Они будут определять «практические» пути решения проблем в отрасли: регулирование тарифов, лицензирование управляющих компаний, общественный контроль, реализацию программы капитального ремонта и многие другие.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Сегодня  медленно, но верно, благодаря просвещенческой функции в том числе этого форума, появляется большее понимание, кто, за что и сколько должен платить. Мы видим сегодня, там, где действительно есть какие-то просчеты, власть слышит, власть реагирует и сообща эти вопросы регулируются".

В регионе сегодня реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». На эти цели уже выделено более 800 млн рублей. Сами ресурсоснабжающие компании в Прикамье переходят на прямые платежи, что облегчает механизм системы оплаты. В Пермском крае уже несколько лет реализуется федеральный проект «Школа грамотного потребителя». Он помогает жителям многоквартирных домов в том числе регулировать высокую тарифную политику, управлять своими спецсчетами за капитальный ремонт. Здесь уже скоро возможны изменения, которые помогут быстрее провести ремонтные работы.

Алексей Бурдин, региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя»: "На сегодняшний день наше жилищное законодательство настолько широко и серьезно шагнуло в части защиты прав потребителей, что единственная проблема, которую я сегодня вижу – неумение граждан правильно применить это законодательство".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.05.2017 в 14:36 в рубрике - Вести Пермь

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